Ege'de göçmen teknesi battı

Yunanistan'ın Bolukendire Adası açıklarında, düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, yaklaşık 32 kişinin bulunduğu tekne motorda çıkan arıza sonucu battı.

Teknedeki düzensiz göçmenlerden biri yaşamını yitirirken, 19 kişi kayboldu. Yunan Sahil Güvenlik birimlerinin kurtardığı 12 kişi ise Santorini Adası'na götürüldü.

Kayıp düzensiz göçmenlerin bulunması için arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.