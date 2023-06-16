Ege'deki tekne faciasında yeni detaylar

Yunanistan’ın Mora Yarımadası açıklarında yaşanan ve 79 kişinin öldüğü göçmen faciasıyla ilgili yeni iddialar dikkati çekti. Motoru bozuk tekne ile ölüm yolculuğuna çıkan göçmenlerin kişi başı 6 bin 500 dolar ödedikleri öğrenildi. Teknenin batmadan önce tespit edildiği; ancak vaktinde müdahale edilmediği öne sürüldü.



Yunanistan'ın Mora Yarımadası açıklarında alabora olan göçmen teknesinde, 79 kişi hayatını kaybetti. 8'i çocuk, 104 göçmen kurtarıldı. Kurtulanların ifadeleriyle birlikte, korkunç trajedinin ayrıntıları gün ışığına çıktı.

Yaklaşık 700 göçmenin bulunduğu teknenin motorunda denize açıldıktan kısa süre sonra arıza oluştu.

Göçmenler dönmek istedi; ancak insan kaçakçıları İtalya rotasına devam etti.

Tepki gösteren göçmenleri de halatlarla dövdüler. Denizin ortasında motoru duran tekne saniyeler içinde battı.

100 çocuk bulunuyordu

Kurtulanların iddialarına göre teknenin ambarında yaklaşık 100 çocuk bulunuyordu. Kayıp yüzlerce göçmeni arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Ölüm yolculuğuna çıkan göçmenlerin insan kaçakçılarına kişi başı 6 bin 500 dolar ödedikleri de ortaya çıktı.

Teknenin batmadan önce birkaç kez tespit edildiği ama vaktinde müdahalede bulunulmadığına ilişkin iddialar da gündemde.

AB sınır güvenliği birimi Frontex, teknenin çarşamba sabahı belirlendiğini ve derhal yetkili makamlara bildirildiğini savundu.

Tekne öğlen saatlerinde tespit edildi

Yunan Sahil Güvenliği ise, Frontex uçağının tekneyi öğle saatlerinde tespit ettiğini ileri sürdü.

Yunanistan Denizcilik Bakanlığından yapılan açıklamada olayla ilgili 9 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Bir Yunan sunucunun facianın ardından skandal yorumu da tepki çekti.

Sunucu, ölen ve kurtarılan göçmenlerin Yunanistan için bir yük olduğunu söyledi.

Yunanlar için ambulans kalmadığını savundu.