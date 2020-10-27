'Eğer Azerbaycan ve Ermenistan onaylarsa Türkiye, Karabağ için çözüm sürecine dahil olabilir'

Geçtiğimiz 27 Eylül Pazar sabahı Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında, Ermeni güçlerin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine çatışmalar başlamıştı. Azerbaycan ordusu karşı saldırı başlatmış ve çok sayıda yerleşim birimlerini işgalden kurtarmıştı. İki ülke arasında daha sonra Moskova'da yapılan görüşmede esirlerin ve cenazelerin değişimi için ateşkes kararı alınmıştı. Sürenin dolmasının ardından ikinci defa insani ateşkes ilan edildi. Ancak Erivan tarafının sivil alanlara saldırıları durmuyor.

Azerbaycan topraklarının yüzde 20'sini oluşturan Karabağ'ın Ermenistan tarafından yaklaşık 30 yıldır işgali ve son yaşanan gelişmelerle ilgili İletişim Başkanlığı bilgilendirici bir video hazırladı. ABD'nin eski Azerbaycan Büyükelçisi Matthew Bryza, Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (IRIS) Başkan Yardımcısı olan Didier Billion, Emekli Albay Savunma Strateji ve Güvenlik Uzmanı Yusuf Alabarda ile yapılan röportajlarda bölgedeki gelişmeler değerlendirildi. Videoyu sosyal medya hesabından paylaşan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, uluslararası topluma seslenerek '30 yıldır devam eden Dağlık Karabağ ihtilafının çözümü ancak Ermenistan'ın işgal ettiği topraklardan çekilmesiyle mümkün olacaktır. Türkiye, haklı davasında kardeş Azerbaycan'ın her zaman yanındadır. Uluslararası toplum yasa dışı işgal karşısında artık sessiz kalamaz' dedi.



Sputnik'te yer alan habere göre Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Karabağ sorununun çözüme ulaştırılması sürecinde, Türkiye dahil üçüncü ülkelerin yer almasının, sadece krizin tarafları olan Azerbaycan ile Ermenistan'ın onayı ile mümkün olabileceğini belirtti.

Kremlin Sözcüsü Peskov basın toplantısında aldığı bir soru üstüne, "Üçüncü ülkelerin Karabağ için çözüm sürecine katılmasına gelince, bu tamamıyla anlaşmazlığın taraflarının siyasi iradelerine bağlı. Söz konusu taraflar da Azerbaycan ile Ermenistan'dır" dedi.

Kaynak: Yeni Şafak

Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2020, 13:31