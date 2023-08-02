El Hamra Sarayı nerede? El Hamra ne zaman yapıldı?

El Hamra Sarayı, Avrupa topraklarındaki ilk Müslüman eserlerinden biridir. Endülüs Emevi Devleti tarafından inşa edilen Saray, yüzyıllarca İslam devletine hizmet etti. Ancak İspanyolların Emevileri Avrupa'dan atmasından sonra saray el değiştirdi.

EL HAMRA SARAYI NEREDE?

El Hamra Sarayı, bir Avrupa tarihi saraylarından biridir. İlk olarak MS 889 yılında kale şeklinde inşa edilen El Hamra Sarayı, Arapça kökenli "Kırmızı Saray" anlamına gelmektedir. Bu önemli tarihi yapının bulunduğu ülke İspanya'nın Endülüs bölgesindeki Granada kentidir.

El Hamra Sarayı, Avrupa'daki İslami eserler arasında öne çıkan bir yapıdır ve UNESCO Dünya Mirasları Listesi'nde yer almaktadır.

Tarihi boyunca çeşitli dönemlerden geçen El Hamra Sarayı, ilk olarak 889 yılında kale olarak inşa edilmiştir. Daha sonra Gırnata Emiri Muhammed Nasır'ın 13. yüzyılda yaptığı restore ile günümüzdeki görkemli halini almıştır. Bu saray, Endülüs devletinin önemli bir döneminde yapılmış ve Gırnata sultanı 1. Yusuf tarafından hükümdarlık sarayına dönüştürülmüştür.

1333 yılında ise El Hamra Sarayı tam anlamıyla hükümdarlık sarayına dönüştürülmüştür. 1492 yılında Hristiyan egemenliğine geçtikten sonra sarayın içinde Hristiyan motifleri ve Rönesans mimarisi izleri de görülmüştür. Nasırlılar döneminden sonra saray daha da genişletilmiştir.