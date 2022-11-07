Emeklilere yapılacak zam belli oldu

Resmi verilere göre, ülkenin batısında yaşayan emekliler için yüzde 3,5, doğusunda yaşayan emekliler için yüzde 4,5 oranında artış bekleniyor.

Çalışma Bakanı Hubertus Heil, Bild am Sonntag gazetesine verdiği demeçte, “Şu andaki mevcut verilere göre, emekliler yaz aylarında maaşlarında yine gözle görülür bir artış bekleyebilirler.” diyerek maaş müjdesini teyit etti.

Alman basınına göre, yeni hesaplamalara göre ülkenin batısında yaşayıp bin euro alan bir emekli, 35 euro, doğusunda yaşayıp bin euro alan bir emekli ise 42 euro maaş artışına sahip olacak.

Her yıl ortalama yüzde 2,6 oranında bir artış olması halinde emekli maaşları 2036 yılına gelindiğinde yüzde 43 artmış olacak.

Bununla birlikte 2023 emekli maaşı artış beklentisi, bu yıl temmuz ayında verilen oranın gerisinde kaldı.

Bu yaz temmuz ayında ülkenin batısındaki emekliler yüzde 5,35, doğusundaki emekliler yüzde 6,12 oranında zam almıştı.

2021 yılında ise Covid19 salgının etkisiyle emekliler batıda zam almazken, doğudaki zam oranı 0,72 olarak gerçekleşmişti.

Emeklilik Sigorta Kurumu’nun 2026 yılına kadar emekli maaşlarını yüzde 18,6 oranında artırması bekleniyor.

Gelecek yıl için öngörülen emekli maaş zamları, bakanlar kurulunun 30 Kasım’da yapacağı toplantıda onaylanacak.

Kaynak: Euronews