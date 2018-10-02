Emeklilik yaşının yükseltilmesi Belçikalıları kızdırdı

Belçika'nın başkenti Brüksel'de çeşitli işçi sendikalarının çağrısı üzerine binlerce kişi, sabah saatlerinde, Brüksel'in Merkez Tren Garı yakınında toplandı.

Sağanak yağışa rağmen gerçekleştirilen ve birkaç saat devam eden protesto yürüyüşünde, Belçika'daki hükümete emeklilik şartlarının düzeltilmesi talep edildi. Protestocular, hükümetin emeklilik yaşını yükselten ve kıdem tazminatlarını değiştiren düzenlemesine tepki gösterdi.

Protesto nedeniyle toplu taşımada aksamalar yaşandı, Brüksel'de metro, tramvay ve otobüs seferleri büyük ölçüde kesintiye uğradı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 02 Ekim 2018, 14:42