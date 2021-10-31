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Emine Erdoğan, Capitolini Müzesi'ni ziyaret etti

Roma'da bulunan Emine Erdoğan, lider eşleriyle beraber Capitolini Müzesi'ni ziyaret etti.

Avrupa 31.10.2021, 18:06
Emine Erdoğan, Capitolini Müzesi'ni ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında bulunduğu Roma'da Capitolini Müzesi'ni ziyaret etti.

Emine Erdoğan, beraberindeki diğer lider eşleri ile Antik Roma dönemine ait bronz ve heykel koleksiyonunun yer aldığı Capitolini Müzesi'ni ziyaret etti.

Müze ziyaretinin ardından Erdoğan, lider eşleriyle Terrazza della Protomoteca'da öğle yemeğinde bir araya geldi.

Kaynak: AA
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#emine erdoğan #capitolini müzesi #Roma
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