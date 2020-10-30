banner15

Emmanuel Macron ve Fransa, Londra'da protesto edildi

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un İslam karşıtı sözleri, Fransa'nın Londra Büyükelçiliği önünde protesto edildi.

Emmanuel Macron ve Fransa, Londra'da protesto edildi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam karşıtı sözleri ve Charlie Hebdo dergisinin Hz. Muhammed'e hakaret içerikli karikatürleri yayınlaması, Fransa'nın Londra Büyükelçiliği önünde protesto edildi.

Göstericiler, yerel saatle 12.00'de (TSİ 15.00) elçilik binası önünde toplanmaya başladı. Bu arada polisin, ses yayını için getirilen bir aracı aradığı görüldü.

"Utan Macron", "Boykot" sloganları atan ve tekbir getiren göstericiler, dine hakaretin ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceğini belirtti.

Macron'u "şeytan" şeklinde gösteren karikatürlere yer verilen gösteride Cuma namazı da kılındı.

Bir göstericinin yanında getirdiği Fransız ürünü parfümü dökerek boykot çağrısı yaptığı eylemde Macron'un fotoğrafı yakıldı.

Göstericiler daha sonra yürüşe geçerek, ünlü Fransız markalarının önünde yeniden boykot çağrısında bulundu. Bu sırada bir eylemci polislerce gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 30 Ekim 2020, 20:07
YORUM EKLE
Gönder

banner39

banner50

banner47

banner48