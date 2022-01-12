En az 45 kişiye Kovid-19 aşısı uygulamış gibi işlem yaptı

İtalya'da en az 45 kişiye Kovid-19 aşısı uygulamış gibi işlem yapan bir hemşire tutuklanırken, 4 hemşire de ev hapsine alındı.

Ancona hastanesinde görevli bir doktorun meslektaşlarından şüphelenerek durumu polise bildirmesinin ardından kovuşturma başlatıldı.

Hastanede görevli personeli yakın takibe alan İtalyan polisi, hemşirenin iğneyi tıbbi atığa boşalttıktan sonra aşılama yapıyor gibi davrandığını tespit etti.

Hastaneye gelenlerin koluna aşılanmış gibi bandaj uygulayan hemşire gözaltına alındı. Aşı uygulamış gibi yapan hemşire dışında 4 meslektaşı da ev hapsine alındı.

Soruşturmaya konu olan hemşireler, sahte aşı sertifikası için 300 euro ödemeyi göze alanları bulmakla suçlandı.

Beş zanlıya ayrıca 'kamu kaynağını boşa harcama, yolsuzluk, bilgi tahrifatı ve zimmete para geçirme' suçlamaları yöneltildi.

Polis açıklamasında, sahte aşı sertifikası aldığı öne sürülen 45 kişinin de soruşturulduğu belirtildi.

Omicron varyantının etkisiyle vaka sayılarının arttığı İtalya'da aşısızların barlara, restoranlara ve toplu taşıma araçlarına binmesi yasaklandı.

Kaynak: Euronews