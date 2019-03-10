Aşırı sağın AP'de güçleneceği tahmin ediliyor

Almanya'nın Bild gazetesinin yayınladığı yeni bir ankette Mayıs'taki Avrupa Parlamentosu seçimlerinde ana akım muhafazakar ve sosyal demokrat gruplar büyük kayıplarla karşı karşıya iken aşırı sağ partilerin sandalyelerini iki katına çıkarması bekleniyor.

Bild, Fransa’da, İtalya’da ve Polonya’da, ankete katılan altı ülkenin üçünde aşırı sağ partilerin öne çıktığını belirtti.

Cumartesi günü yayınlanan ankette, Avusturya’nın FPO partisi ve Fransa’daki Marine Le Pen’in Ulusal Ralli Partisi'ni içeren en sağda bulunan Milletler ve Özgürlük Grubu’nun, 37’den 67’ye kadar sandalye sayısı kazanacağı tahmin ediliyor.

AŞIRI SAĞ AVRUPA'NIN GENELİNE YAYILIYOR

Anket, yerleşik ana partilere ilişkin derin endişeleri doğrularken aşırı sağın tüm Avrupa genelinde yayılması bekleniyor.

Şansölye Angela Merkel'in Hıristiyan Demokratlar'ın da aralarında olduğu muhafazakar Avrupa Halk Partisi (EPP)'nin koltuk sayısı 174'e düşerken, Sosyalistler ve Demokratlar İlerleme İttifakı'nın (S&P) 141 sandalyeye ulaştığı görülmüştü.

Anket sonuçlarına göre Avrupa Liberalleri ve Demokratları İttifakı (ALDE) 101'e 33 sandalye kazanacak, Avrupa Yeşilleri (EFA) 8 sandalye kaybedecek.

Anketler Şubat ayı sonlarında ve Mart ayı başlarında Almanya, Avusturya, İtalya, Polonya, İspanya ve Fransa'da gerçekleştirildi.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 10 Mart 2019, 13:19