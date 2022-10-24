Enerji krizi derinleşiyor: Alman şirketlerin dörtte biri işçi çıkarıp maliyet düşürecek

Almanyada 1080 firmayla yapılan ankete göre, şirketlerin yaklaşık yüzde 25'i maliyet tasarrufu önlemi olarak iş gücü kesintisine gidecek. Bu rakam, Nisan ayında yapılan ankette yüzde 14 seviyesindeydi.

Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü'nün (IFO) anketine göre ise, üç Alman şirketinden sadece birinin enerji kriziyle başa çıkmak için acil durum planı var.

Münih merkezli Stiftung Familienunternehmen'ın anketine katılan çoğunluğu küçük veya orta ölçekli işletmelerin yüzde doksanı "fiyatlarını artırmayı planladığını ya da zaten artırdığını" kaydetti.

Stiftung Familienunternehmen Başkanı Rainer Kirchdörfer, sonuçların alarm sinyali verdiğini belirterek, “Şirketler üretimlerini enerji maliyetlerinin, vergilerin ve bürokratik yüklerin daha düşük olduğu yerlere taşıyor” dedi.

Ankete göre, şirketlerin yaklaşık yüzde dokuzu, "üretimlerini yurtdışına taşımayı ciddi olarak" düşünüyor.

Maliyet düşürme planı

Şirketlerin yüzde 82'si, artan doğal gaz maliyetleri sonrası “enerji verimliliğine” yatırım yapmayı planladığını bildirdi.

Yine firmaların çoğu, Almanya'nın kaldırmaya başladığı nükleer enerji kullanımının artırılmasına destek verdiğini kaydetti.

Ek önlem olarak, şirketlerin yüzde 13'ü üretimi durdurmayı düşünüyor.

2021'de enerji maliyetleri toplam satışların ortalama yüzde 5,1'ini oluşturuyordu. 2022'de bu rakam yüzde 8,2'ye çıktı.

Ifo'ya göre, enerji tasarrufu yapmak ve artan maliyetleri azaltmak için en sık belirtilen önlem bina sıcaklıklarını düşürmek oldu. Şirketler ayrıca fazla mesai ve tatillerde azaltma, daha fazla evden çalışma ve mesai süresini kısaltma yoluna gitti.

S&P Global Market Intelligence, büyük ölçüde Rus gazına bağlı olan Alman ekonomisinin 2023'te yüzde 0,4 küçüleceği tahmin ettiğini duyurdu.

Almanya, geçtiğimiz ay tüketicileri yüksek enerji fiyatlarından korumak için 200 milyar euroluk bir planı açıklamıştı.

Kaynak: Euronews