Enerji maliyetleri: Almanya'da hayvanat bahçesindeki teraryum kapatılacak
Almanya'nın en eski dördüncü hayvanat bahçesi teraryum tesisinin yüksek enerji maliyetleri nedeniyle kapatılacak.
Avrupa 26.10.2022, 22:04
Dresden hayvanat bahçesinden yapılan açıklamada, tesis içinde yer alan ve devamlı 28 derecede ısıtılması gereken teraryumun enerji maliyetlerinin artık karşılanamadığı belirtildi.
Açıklamada, 1961'de inşa edilen hayvanat bahçesinin teraryum tesisinin şimdi yüksek enerji maliyetleri nedeniyle kapatılacağı aktarıldı.
Yetkililer, kapatma kararından, zümrüt kertenkelelerinin, Avustralya tatlı su timsahlarının ve yılanların etkileneceğini açıkladı.
Teraryumun, 2023'te orangutan evi inşası tamamlanana kadar kapatılmaması, inşa tamamlandığında teraryumda yaşayan canlıların orangutan evine nakledilmesi planlanıyordu.
Kaynak: AA
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