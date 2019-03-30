'Erdoğan bana selam göndermiş, çok mutlu oldum'

Romanya Başbakanı Viorica Dancila, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile yaptığı baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını aldığı için mutlu olduğunu belirtti.

Türkiye ve Romanya'nın çok güçlü ilişkilerinin bulunduğunu ifade eden Dancila, iki ülkenin karşılıklı ticari potansiyelinin çok yüksek olduğunu söyledi.

2011'de imzalanan Türkiye-Romanya Stratejik Ortaklık Anlaşması'nın karşılıklı avantajlar sağladığını anlatan Dancila, yapılan görüşmelerde ele alınan projelerin her iki ülkenin çıkarlarına olacak şekilde kendini gösterdiğini ifade etti.

Nisan ayında İstanbul'da gerçekleşecek Ortak Ekonomi ve Ticaret Komitesi Toplantısı (JETKO) ve daha sonra yapılacak Karmak Ekonomik Komisyon Toplantısı'ndan dolayı çok mutlu olduğunu vurgulayan Dancila, "İki ülkenin iş adamlarını hem Türkiye hem de Romanya piyasasında daha çok görmek istiyoruz. Bu kapsamda bir iş forumunun düzenlenecek olmasından dolayı mutluyuz. Sağlık ve tıp bilimleri alanında iş birliğimiz sürüyor. Sağlık alanında da önemli bir potansiyel var" diye konuştu.

Dancila, görüşmede Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerini de ele aldıklarını dile getirdi.

Mart ayında Brüksel'de gerçekleştirilen AB-Türkiye Müzakere Komisyonu Toplantısı'nın 4 yıl aradan sonra yeniden yapılmasından dolayı mutlu olduklarına dikkati çeken Dancila, "Avrupa Birliği'nde Romanya ve Türkiye'nin amaçları örtüşüyor. Romanya'nın AB Dönem Başkanlığı süreci çok önemli. Türkiye, AB'nin anahtar bir ortağıdır, Romanya Türkiye'nin AB'ye üyeliğini desteklemektedir. Türkiye, yasa dışı göçü kesmek için 3,5 milyondan daha fazla göçmeni ağırlayarak olağanüstü bir çaba ortaya koymaya devam etmektedir" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA