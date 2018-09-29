Erdoğan DİTİB açılışı için Köln'de

Almanya ziyareti kapsamında başkent Berlin'den Köln'e geçecek Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Avrupalı Türkler coşkuyla bekliyor.

Bugün gerçekleştirilecek Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Köln Merkez Camii açılışı ile ilgili olarak, Köln Belediyesi’nin talimatnamesi ile “cami alanı dışına taşacak şekilde özellikle kamusal alana ses ve görüntü aktarımı etkisi yapacak her türlü faaliyet’’ yasaklandı.

100 bin kişinin katılacağı açılışda, 3 bin polis görev alacakmış ve 9 birbirinden ayrı protesto yürüyüşü gercekleşeceği bildirildi.

"29.09.2018 tarihinde gerçekleştirilecek Köln DİTİB Merkez Camii açılış merasimi tören alanına alınacak kişi sayısı Emniyet birimleri tarafından güvenlik gerekçesiyle 5.000 kişi ile sınırlandırılmıştır." açıklaması yapıldı

Bazı bölgelerden Türklerin Erdoğan'ın açılış törenine katılmasına engel olmak için yolları kestiği bilgileri geliyor

Açılışa sınırlı sayıda davetlinin alınacak olmasına rağmen caminin etrafındaki sokaklarda binlerce kişinin toplandığı görüldü.

Köln’ün sembolleri arasına giren caminin açılışı için Alman polisinin yoğun güvenlik önlemi aldığı gözlendi.

Güvenlik nedeniyle sınırlı sayıda davetli ve gazetecinin alınacağı açılışta Erdoğan’ın konuşma yapması bekleniyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2018, 02:50