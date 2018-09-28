Erdoğan'ın Almanya ziyaretinde iki ana hedef

Türkiye-ABD ilişkileri son olarak papaz Andrew Brunson'un terör suçlamalarıyla tutuklanmasının ardından gerilmiş, Washington'un uygulamaya başladığı yaptırımlar nedeniyle Türk Lirası bu yıl değerinin yaklaşık yüzde 40'ını kaybetmişti.

Kriz sonrası Erdoğan daha önce çok sert eleştiriler yönelttiği Almanya'ya karşı tonunu değiştirmesine neden oldu; bu durum ABD uygulamalarından rahatsız olan Berlin yönetimi için de geçerliydi.

Almanya ziyareti öncesi "önceliğimiz son yıllarda yaşanan dönemin tamamıyla geride kalması" diyen Erdoğan, "ekonomik bağlarımızı karşılıklı olarak faydalı bir temelde geliştirmek için atılabilecek adımlar olacak" ifadesini kullandı.

Erdoğan, 2014'ten bu yana Türkiye'nin başlıca ekonomik ve ticari partneri olan Almanya ile iş ilişkilerini iyileştirmek ve finansal piyasaları güvence altına almak istiyor.

Almanya’da Erdoğan'ın bir diğer önemli gündem maddesi ise Avrupa'nın en büyük camisi olan Köln’deki Diyanet Camii'nin açılışı.. Analistler Erdoğan'ın yaklaşan yerel seçimler öncesi bir kez daha yurtdısındaki Türkler'in desteğini hedeflediğine dikkat çekiyor. Almanya, en büyük Türk nüfusuna ev sahipliği yapab Avrupa ülkesi..

Kaynak:www.dunyabulteni.net