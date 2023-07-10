Erdoğan şartını açıkladı: Türkiye AB'ye, İsveç NATO'ya

NATO zirvesi öncesi kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsveç'in NATO üyelik süreci mutabakatta kayıtlı hususların yerine getirilmesine bağlı" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin düzenleneceği Litvanya’nın başkenti Vilnius'a hareketinden önce Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan, İsveç'in NATO'ya üyelik süreciyle ilgili, "Zirvede (NATO) Türkiye'ye yönelik yaptırım ve kısıtlama uygulayan müttefiklere bu yanlıştan süratle dönmeleri çağrımızı tekrarlayacağım. İsveç'in NATO'ya üyelik sürecinin ilerleyebilmesi, üçlü mutabakatta kayıtlı hususların yerine getirilmesine bağlıdır" dedi.

"Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde önünü açın" diyen Erdoğan, "Biz de Finlandiya ile ilgili nasıl onun önünü açtıysak, İsveç'in de önünü açalım" ifadelerini kullandı.