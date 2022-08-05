Erdoğan ve Putin Soçi'de bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'in Rus Sanatoryum'daki görüşmesi, saat 15.20'de başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Görüşmemiz, Türkiye ve Rusya'nın bölgede oynadığı rolü ortaya koyması bakımından çok önemli

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüşmesinde, "Suriye'deki gelişmeleri bu vesileyle özellikle ele almamız inanıyorum ki bölgeye ayrıca rahatlama getirecektir." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bizim bugün bu ikili görüşmemiz, Türkiye ve Rusya'nın bölgede oynadığı rolü ortaya koyması bakımından çok önemli"

Rusya Devlet Başkanı Putin: Avrupa, Rusya'dan kesintisiz doğal gaz akışı nedeniyle Türkiye'ye minnettar olmalı

Rusya Devlet Başkanı Putin ise görüşmede şunları kaydetti:

"Avrupa, Rusya'dan kesintisiz doğal gaz akışı nedeniyle Türkiye'ye minnettar olmalıdır."

Rusya Devlet Başkanı Putin, "Suriye krizi başta olmak üzere bölgesel konuları da ele alacağız. Türkiye buradaki durunun normalleşmesine ciddi katkı sağlıyor." dedi.