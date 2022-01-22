Eric Zemmour bu kez de göçmen derneklerini düşman olarak nitelendirdi

Fransa'nın yabancı düşmanı aşırı sağcı cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour, Alpes-Maritimes kentindeki Menton sınır karakoluna ziyareti sırasında konuştu.

Göçmenlere yardım eden dernekleri düşman olarak gördüğünü söyledi, "cezalandırılmalılar" dedi.



"Bu insanlar Fransa'nın bekası aleyhine hareket ediyorlar. Onlara düşman muamelesi yapılacak. Artık onlara aktarılacak mali yardım da olmayacak" ifadelerini kullandı.

Göçmen sayısındaki artışı "kıyamet" olarak nitelendirdi



Irkçı aday, skandal açıklamalarında göçmenleri de hedef aldı. Geçen yıl ülkede göçmen sayısındaki rekor artışı "kıyamet" olarak nitelendirdi.



"Onları göçe sevk eden sefalet değil. Fransa'ya, dünyanın en kapsamlı sosyal yardım pazarı olduğu için geliyorlar" dedi.

Polisin zamanı harcanıyor



Zemmou'run sınır tanımayan sözleri bununla da kalmadı. Fransız polisinin göçmenler için zaman harcadığını söyledi.

"Polisin hayatını rezil eden bu derneklere daha fazla hoşgörü gösterilmeyecek. Polis burada zamanını durmadan gelmeye devam eden göçmenleri geri göndermek için harcıyor" dedi.

Kaynak: TRT Haber