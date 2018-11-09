Erkekler kadınlardan 16 kat fazla kazanıyor

vrupa Birliği'nin araştırma birimi Eurobarometre anketi verilerine göre Avrupa Birliği ülkelerinde kadınlar erkeklere kıyasla ortalama yüzde 16 daha az ücret alıyor.

Bu duruma sebep olarak kadınların bir kısmının yarı zamanlı çalışmayı tercih etmesi, düşük ücretli sektörlerde yer alması, çocukları ve aileleri ile doğrudan ilgilenmek zorunda kalması gösteriliyor.

Avrupa Komisyonu başkan yardımcısı Frans Timmermans yaptığı yazılı açıklamada "Kadınlar ve erkekler eşittir. Avrupa Birliği'nin temel kurallarından biridir. Ancak somut anlamda kadınlar her yıl erkeklere göre ortalama iki ay ücretsiz çalışıyor. Bu kabul edilemez bir durum. Avrupa'da kadınlar erkeklere göre yüzde 16 oranında daha az kazanıyor. Ücret farkı adil değil. Kadınlar yoksullaşıyor, emeklilik maaşlarında fark açılarak yüzde 36,6'yı buluyor." ifadelerini kullandı.

Avrupa Komisyonu kadınlar ile erkekler arasında ücret eşitsizliğini gidermek için çalışmalarını sürdürüyor. Komisyon "Özel hayat ile iş hayatı arasında" dengenin oluşturulması kapsamında 2018-2019 yılları için bazı önerilerde bulundu.

Kariyer seçimi ve önyargılar ile mücadeleyi de içeren ve 8 alanı kapsayan öneriler için 3,3 milyon euro fon ayrıldı. Avrupa Komisyonu yeni baba olan erkeklerin de iş yerinden 10 gün izin alabilmelerini istiyor. Yıl sonuna kadar bazı adımların atılması ve anlaşma sağlanması bekleniyor.

Avrupa Birliği Komisyonu, kadın ve erkekler arasındaki ücret eşitsizliğinin giderilmesi için Avrupa ülkelerinin 2 yıllık planı uygulamasını önermişti.

Plan, AB ülkeleri için kadınların iş yerinde eşit muamele görmesini sağlamak için sekiz öneri getiriyordu. Teklif, eşit ücret sağlamayan ve Avrupa'nın en büyük şirketlerinin çeşitlilik politikalarını izleyen şirketler için minimum yaptırımlar da içeriyor.

2012'de Komisyon, borsada işlem gören şirketlerde icra edilmeyen pozisyonların en az yüzde 40'ının yedi yılda bir kadınlar tarafından tutulmasını gerektiren bir yasa önermişti. Teklif İngiltere ve Fransa'nın reddetmesi sebebiyle kabul edilmemişti.

Kaynak: Ajanslar