Esed'in yengesine yatırım karşılığı İngiltere'de konaklama

Suriye'nin acımasız diktatörünün zengin yengesine, İngiltere'ye milyonlarca yatırım yapmayı vaat ettikten sonra Birleşik Krallık'ta yaşama hakkı verildi.

Kadın ve iki oğlu, 1982'de 40 bin Suriyelinin öldürülmesini emrettiği iddia edildikten sonra "Hama Kasabı" olarak takma isim verilen Rifaat Esad'ın karısı ve çocuklarıdır.

80 yaşındaki Rifaat, Beşar Esad'ın amcasıdır ve Fransa'da, İspanya'da ve Birleşik Krallık'ta, çoğu şimdi ele geçirilen yüzlerce mülke sahiptir. Son raporlara göre Fransa'da yolsuzluk suçlamasıyla karşı karşıya.

63 yaşındaki dördüncü karısına Birleşik Krallık'ta kalmak için belirsiz bir süre tanıma kararı, 2012'de Suriye iç savaşının zirvesinde ve Başbakan Theresa May'ın içişleri bakanı olduğu zaman verildi.

Şimdi 22 ve 37 yaşlarındaki iki oğlunun aynı anda kalmasına izin verildi. Farklı bir annesi olan Rifaat'ın bir başka oğluna, 2014 yılında sınırsız izin verildi.

Davanın detayları Özel Göçmenlik Temyiz Komisyonu (SIAC) tarafından verilen 37 sayfalık bir hükme dahil edilmiştir. Aile, İngiliz vatandaşlığı reddedildikten sonra temyizde bulunmuştu. Mahkeme iddialarını reddetti.

Kararda sadece "LA" olarak bilinen kadın, ilk olarak 2006'da İngiltere'ye geldi ve İçişleri Bakanlığı'na “tahviller, hedge fonlar vb” yatırımları yaptığını söyledikten sonra "yatırımcı olarak giriş izni" verildi.

Kaynak: nzherald, www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 02 Ocak 2019, 08:19