Esed rejiminin işlediği suçlar savcılıkta

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, bakanlığa Esed rejimi güçlerince işlenen olası suçlarla ilgili önemli belgeler iletildiği belirtildi.

Açıklamada, çok sayıda fotoğraf ve görüntünün bulunduğu belgelerin 2013'te Şam'daki Tadamon Katliamı sırasında rejim yanlısı güçlerce işlenen vahşetlere ilişkin olduğu, bu olaylar sırasında onlarca sivilin öldürüldüğü ifade edildi.

"İddia edilen eylemlerin özellikle insanlığa karşı suçlar ve savaş suçları olmak üzere, en ciddi uluslararası suçları oluşturması muhtemel." görüşüne yer verilen açıklamada, Dışişleri Bakanlığının olayları Fransa Ulusal Terörle Mücadele Savcılığına (PNAT) bildirdiği ve söz konusu belgeleri de aktardığı kaydedildi.

Açıklamada, "cezasızlıkla mücadelenin, mağdurlar için adalet meselesi" olduğu ve Suriye'de kalıcı barış inşa etmek için "temel koşul" oluşturduğuna işaret edildi.

Son 10 yılda Suriye halkına karşı işlenen suçların anımsatıldığı açıklamada, suçluların adalet önünde hesap vermesi için Fransa'nın seferber olmaya devam ettiği vurgulandı.