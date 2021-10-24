Eşi yüzünden ev yerine cezaevinde yaşamayı tercih etti

İtalya'da ev hapsinde bulunan bir adam, polis karakoluna giderek eşiyle aynı evde yaşamanın çekilmez hale geldiğini, bu yüzden cezasının geri kalanını hapiste geçirmek istediğini söyledi.

Carabinieri polisinden yapılan açıklamada, başkent Roma'ya yakın Guidonia Montecelio bölgesinde yaşayan 30 yaşındaki adamın artık "eşiyle aynı evde zorunlu yaşamaya dayanamadığını" söylediği belirtildi.

Açıklamaya göre, evden kaçmayı tercih eden adam kızgın bir şekilde karakola gelerek, polise cezasının geri kalanını demir parmaklıklar ardında geçirmek istediğini belirtti.

Tivoli Carabinieri polis sözcüsü Francesco Giacomo Ferrante, AFP haber ajansına yaptığı açıklamada, adamın uyuşturucu kaçaklığı nedeniyle ceza aldığını ve cezasının tamamlanmasına daha birkaç yıl olduğunu söyledi.

"Evde eşi ve ailesiyle birlikte yaşıyordu. İşler iyi gitmiyormuş" diyen polis sözcüsü Ferrande, hükümlü ile arasında geçen diyaloğu şu şekilde aktardı: "Buraya geldi bize, 'evdeki hayatım cehenneme döndü, daha fazla dayanamayacağım, cezaevine girmek istiyorum' dedi"

Söz konusu kişinin ev hapsi ile ilgili yasaları ihlal ettiği için kısa süreliğine göz altında tutulduğu, daha sonra cezaevine nakledildiği bildirildi.

Kaynak: Euronews