Eski Alman bakandan ülkesine Katar eleştirisi: "Bu kibir mide bulandırıcı"

Gabriel Almanya'daki siyasetçilerin açıklamalarına Twitter'den, "Meksika'daki Dünya Kupası hakkında ne söyleyeceğimizi merak ediyorum. Bu ülkede her yıl yaklaşık 1.000 kadın öldürülmektedir ve bildirilmeyen vakaların sayısı çok daha fazladır. Bakalım Hıristiyan bir ülkeye karşı Müslüman bir ülkeye karşı olduğumuz kadar sert olabilecek miyiz?" paylaşımında bulunarak tepki gösterdi.

Katar'a yönelik Alman kibrinin mide bulandırıcı olduğunu kaydeden Gabriel, "Ne kadar unutkanız? Almanya'da eşcinsellik 1994 yılına kadar cezalandırılmaktaydı. Annemin çalışmak için kocasının iznine ihtiyacı vardı. !Misafir işçilere' berbat davrandık ve onları sefil bir şekilde barındırdık." ifadelerini kullandı.

Gabriel ülkesinin liberal bir ülke olması için uzun yıllar aldığını hatırlatarak, "İlerleme bir gecede değil, adım adım gerçekleşir. Bu Almanya için de geçerliydi, şimdi Katar için de geçerli. BM ve ILO ülkeyi reformlarından dolayı övmektedir. Sadece biz Almanlar bunu her gün aşağılıyoruz." paylaşımına yer verdi.

- Ne olmuştu

Almanya İçişleri Bakanı Faeser, Alman ARD kanalına verdiği röportajda, Katar’ın insan hakları sicilini eleştirerek, "Alman hükümeti olarak bizim için bu ev sahipliği (Katar'ın) hakkı çok aldatıcı. Uyulması gereken standartlar var. Turnuvalara ev sahipliği yapma hakkını bu ülkelere vermemek daha iyi olur." demişti.

Katar da İçişleri Bakanı Faeser'in bu açıklamalarının ardından önceki gün Almanya'nın Doha Büyükelçisi Claudius Fischbach'ı Dışişleri Bakanlığına çağırarak, protesto notası vermişti.

20 Kasım-18 Aralık tarihlerinde 32 takımın katılımıyla düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmaya hazırlanan Katar, Orta Doğu'da dünya kupasının yapıldığı ilk Arap ülkesi olacak.