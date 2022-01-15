Eski bakan yeniden cumhurbaşkanı adayı

Fransa'da eski Adalet Bakanı Christiane Taubira, nisan ayında yapılacak seçimlerde cumhurbaşkanlığına adaylığını koydu. 'Sosyal adaletsizlik' karşısında oluşan 'öfkeye' odaklanacağını belirten Taubira, adaylığını cumartesi günü Lyon'da resmiyete kavuşturdu.

Ancak Taubira'nın birçok ismin öne çıkmak istediği sol kampında birleştirici bir rol oynamasının zor olduğu değerlendiriliyor.

'Cumhuriyetin cumhurbaşkanlığına adayım' diyen Taubira, halihazırda 6 adayın bulunduğu sol kanatta ortak adayın vatandaşların oylarıyla belirlenmesinden yana.

Fransız Guyanası'ndan gelen eski Adalet Bakanı Taubira, 2002'de katıldığı cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüzde 2,32 oranında oy almıştı.

Anketlere göre Taubira toplumda ciddi bir oy oranına ulaşmış değil.

Son araştırmalar, Paris'in sosyalist Belediye Başkanı Anne Hidalgo'nun ise yüzde 4 civarında oy aldığını gösteriyor.

Kaynak: Euronews