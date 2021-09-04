Eski başbakan hakkında yolsuzluk soruşturması

Fransa'da eski Başbakan François Fillon hakkında yolsuzluk yaptığı iddiasıyla yeni soruşturma başlatıldı.

Fransız basınında yer alan haberlerde, yazar Mael Renouard'ı Kasım 2013 - Eylül 2015 döneminde parlamentoda danışmanı olarak çalıştırdığı ve Renouard'ın haksız yere 38 bin avro kazanç elde ettiği iddiasıyla eski başbakan hakkında soruşturma açıldığı belirtildi.

Fillon'un bu konuda bu yılın başında polise ifade verdiği kaydedildi.

Eski başbakanın avukatı Antonin Levy, yaptığı açıklamada, Renouard'ın, müvekkilinin 2015'te yayımlanan kitabını yazmaya yardımcı olduğunu ve bir danışmanın bunu yapamayacağını iddia etmenin şaşırtıcı olduğunu belirtti.

Soruşturmada bunun danışmanın görevinin kapsamına girip girmediğinin araştırılacağı bildirildi.

Paris Ceza Mahkemesi, Haziran 2020'de Fillon'un, eşi ve çocuklarının haksız yere çalışmadan parlamentodan danışman sıfatıyla maaş aldıkları gerekçesiyle 5 yıl hapis ve 375 bin avro para cezasına çarptırılmasına hükmetmişti. Fillon'a 10 yıl siyasetten men cezası da verilmişti.

Fillon'un eşi Peneloppe Fillon ise 3 yıl tecilli hapis ve 375 bin avro para ile 2 yıl siyasetten men cezası almıştı.

2017'de düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimlerinde merkez sağın Cumhurbaşkanı adayı François Fillon hakkında yolsuzluk iddialarını ilk kez Le Canard Enchaine dergisi seçimlerden önce ortaya çıkarmıştı. Bunun üzerine Paris Savcılığı, Fillon ve eşi hakkında "yolsuzluk ve nitelikli dolandırıcılık" suçlarından dava açılmasını kararlaştırmıştı.

Fillon, eşi ve çocuklarının haksız yere, çalışmadan parlamentodan danışman sıfatıyla maaş aldıkları iddiaları ortaya atılmadan önce cumhurbaşkanlığı seçiminin en popüler adayı olarak gösteriliyordu.