Eski başbakan mahkemeye sevk edildi

Eski Çekya Başbakanı Andrej Babis, Avrupa Birliği yardımlarında yolsuzluk yaptığı suçlaması ile mahkemeye sevkedildi.

Prag Belediye Mahkemesi tarafından görüşecek dava ile ilgili açıklama yapan savcılık şüphelinin "Avrupa Birliği yardımlarında yolsuzluk ve mali çıkarlarına zarar verme suçlarını işlemekten dolayı yargılanacağını bildirdi. Açıklamada ayrıca Babis'in suç ortağı bir şüphelinin de yargıanacağı belirtildi.

Çekya'nın popülist milyarder başbakanı Babis'in, AB'nin küçük ve orta ölçekli firmalara yönelik 2 milyon euroluk fonlarında yolsuzluk yaparak kendi şirketlerine mali çıkar sağladığı iddia ediliyor.

Babis ise "saçma" olarak nitelediği bu iddiaların siyasi amaçlı olduğunu ileri sürerek redddiyordu. Bugün yaptığı açıklamada geçmişte ve siyasi hayatında yasa dışı hiçbir şey yapmadığını belirten eski başbakan bunu mahkemede kanıtlayacağını ifade etti.

İddialarda yaklaşık 250 şirketten oluşan Agrofert adlı gıda holdinginden Babis'in ailesine devredilen Stork's Nest çiftliğinin AB fonlarını aldıktan sonra yeniden Agrofert'e geçtiği belirtiliyor. Polis uzun süredir bu iddiaların suçlamaya dönüşmesi için uğraş veriyordu.

Çekya parlamentosu geçtiğimiz günlerde yapılan oylamada 2007 yılına uzanan davayla ilgli olarak Babis'in dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verdi.

Babis'in ismi Pandora Belgeleri'nde de geçiyor

Babis'in liderliğindeki hükümet 2017-2021 yılları arasında bir dönem iktidarda kalmış, geçen yıl yapılan seçimleri kaybetmişti.

Hakkında süregelen dava sürecine rağmen 67 yaşındaki siyasetçinin Ocak 2023 tarihinde yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılmasının mümkün olduğu belirtiliyor.

Babis'in ismi son 25 yılda dünyanın en zengin ve güçlü kişilerinin yatırımlarını malikaneler, süper lüks deniz manzaralı mülkler, yatlar ve diğer varlıklarda sakladığını küresel çapta bir gazetecilik araştırması ile ortaya çıkaran Pandora Belgeleri'nde de geçiyordu.

Belgelere göre Babis 2009 yılında Fransa'nın ünlü Cannes kenti yakınlarındaki Mougins köyünde bir şato satın almak üzere 22 milyon dolarını paravan şirkete yatırdı. Ancak araştırma kapsamında edinilen bilgilere göre ne şirket ne de şato Babis tarafından servet beyanı sırasında bildirilmedi.

Babis ise iddialarla ilgili "Yanlış bir şey yapmadım. Tüm para giriş ve çıkışları vergilidir" ifadeleriyle kendini savundu.

Kaynak: Euronews