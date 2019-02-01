Eski Cumhurbaşkanı ve başbakanlar

Güneydoğu Avrupa ülkeleri Karadağ, Sırbistan, Hırvatistan, Bosna Hersek, Slovenya, Makedonya, Arnavutluk ve Kosova'nın eski cumhurbaşkanları ve başbakanları, komşuluk ilişkilerini güçlendirmek ve Avrupa Birliği (AB) değerlerini tanıtmak amacıyla "Podgorica Kulübü"nü kurdu.

Karadağ'ın başkenti Podgorica'da kurulan kulübün kuruluşu dolayısıyla düzenlenen etkinliğe, Karadağ'ın eski cumhurbaşkanı Filip Vujanovic, Makedonya'nın eski cumhurbaşkanı Branko Crvenkovski, Slovenya'nın eski cumhurbaşkanı Danilo Türk'ün yanı sıra Bosna Hersek Bakanlar Konseyi'nin eski başkanı Zlatko Lagumdzija, Sırbistan'ın eski başbakanı Mirko Cvetkovic ve Hırvatistan'ın eski başbakanı Jadranka Kosor katıldı.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2019, 17:11