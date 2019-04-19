Eski Fransız elçiden Trump'a 'kaprisli, öngörülemez, bilgisiz lider' benzetmesi

Fransa'nın eski Washington Büyükelçisi Gerard Araud, Donald Trump yönetimini 72 yıl Fransa krallığı yapan 14. Louis'nin dönemine benzeterek, "Biraz kaprisli, öngörülemez, bilgisiz, yaşlı bir kral var ama karar veren kişi de kendisi olmak istiyor." değerlendirmesinde bulundu.

37 yıllık bir kariyerin ardından bugün emekliliğe ayrılan Araud, Guardian gazetesine verdiği röportajda, Trump'ın tahmin edilemezliği ve ABD çıkarlarını tek açıdan yorumlamasının, yönetiminin dünya sahnesinde izole edilmesine yol açtığını söyledi.

Trump yönetiminin "önce Amerika" dediğinde aslında "sadece Amerika" demek istediğini belirten Araud, "Aslen, bu başkan ve bu yönetimin müttefikleri yok, dostları yok. (Durum) Güç dengesi ve dar Amerikan menfaatinin savunulması temelinde ikili ilişkilerden ibaret." dedi.

İngiltere'yi Brexit sonrası görüşmelerde Washington'dan özel bir muamele beklememesi konusunda uyaran Araud, "Avrupa'ya yönelik muhabbetleri yok. Avrupalılara, Çinlilere muamele ettikleri gibi muamele ediyorlar. İngilizler, serbest ticaret anlaşması için geldiklerinde, duvarlarda kan olacak ve bu kan İngiliz kanı olacak." değerlendirmesini yaptı.

"Kaprisli, tahmin edilemez, bilgisiz"

Donald Trump yönetimini 72 yıl Fransa krallığı yapan 14. Louis'nin dönemiyle kıyaslayan Araud, "Durum, 14. Louis'nin sarayını analiz etmeye benziyor. Biraz kaprisli, öngörülemez, bilgisiz, yaşlı bir kral var ama karar veren kişi de kendisi olmak istiyor." ifadelerini kullandı.

Araud, mevcut durumu, önceki yönetimin karar verme süreçlerinde gösterdiği titizliğin tam tersi olarak da tanımladı.

Gerard Araud, Trump'ın başkan seçildiği gece, sosyal medya hesabından "Bu, neoliberalizm döneminin sonu. Bunu neyin takip edeceğini henüz bilmiyoruz. Brexit ve bu seçimden sonra her şey mümkün. Gözlerimizin önünde bir dünya çöküyor." yazmış ve daha sonra bu paylaşımı silmişti.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 20 Nisan 2019, 09:09