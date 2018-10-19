Eski İnterpol Başkanının eşi endişeli

Kaybolmasıyla gündeme gelen İnterpol’ün eski başkanı Hongwei’nin eşi Grace Meng, Hongwei’nin Çin’in elinde olmasından dolayı endişeli olduğunu ifade etti.

Eski İnterpol Başkanının eşi endişeli

İnterpol’ün bir ara kaybolan başkanı Meng Hongwei’nin eşi Grace Meng, Hongwei’nin şaibeli bir suçlamayla Çin tarafından içeride tutulduğunu, bu nedenle hayatından endişe ettiğini açıkladı.

Grace Meng, eşinin Çin hükümeti tarafından siyasi kurban olarak seçildiğini kaydetti.

Eski İnterpol Başkanı Hongwei’nin 25 Eylül’de ailesini görmek için Çin’e geldiği ve ortadan kaybolduğu biliniyor. Hızlı bir şekilde istifası alınan Hongwei, Çinli yetkililer tarafından yolsuzluk suçlamasıyla gözaltında bulunuyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

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