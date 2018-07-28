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Eski Katalan lider ilk firar ettiği ülkeye döndü

Eski Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Puigdemont, İspanya'nın hakkındaki iade talebini geri çekmesinin ardından, ilk firar ettiği ülke olan Belçika'ya döndü.

Eski Katalan lider ilk firar ettiği ülkeye döndü

Dünya Bülteni / Haber Merkezi

Eski Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont'un, İspanya'nın hakkındaki iade talebini geri çekmesinin ardından, dört aydır bulunduğu Almanya'dan, ilk firar ettiği ülke olan Belçika'ya döndüğü bildirildi.

Puigdemont, başkent Brüksel'de Katalonya'nın Avrupa Birliği (AB) nezdindeki delegasyonunda Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Quim Torra tarafından karşılandı.

Delegasyonda kısa bir konuşma yapan Puigdemont, "Bu son durak değil. Seyahatimin sonu değil. Katalan halkının haklı taleplerini savunmak için kıtanın en uç köşesine kadar gideceğim." diye konuştu.

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