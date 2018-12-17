Eski Katalonya Başkanı’nın cezasına indirim

İspanya Yüksek Mahkemesi, Katalonya'da 2014'te bağımsızlık yanlısı halk oylaması nedeniyle dönemin Katalonya Başkanı Artur Mas'a verilen kamu görevinden men cezasında indirime gitti.

Anayasa Mahkemesinin yasa dışı ilan etmesine rağmen Katalonya'da 9 Kasım 2014'te yapılan bağımsızlık yanlısı halk oylamasını organize ettiği gerekçesiyle yargılanan dönemin Katalonya Başkanı Mas ve üç eski hükümet üyesi hakkında verilen cezalar indirildi.

Katalonya Adalet Yüksek Mahkemesinin, Mart 2017'de, cezalara yaptığı itirazı görüşen İspanya Yüksek Mahkemesi, Mas'a verilen 24 aylık kamu görevinden men cezasını 13 aya düşürdü.

Böylece Mas, dönemin Katalonya Hükümet Sözcüsü Francesc Homs ile aynı cezayı almış oldu.

Yüksek Mahkeme, eski Katalonya hükümeti Başkan Yardımcısı Joana Ortega'nın 21 aylık cezasını 9 aya, eski Katalonya Eğitim Bakanı İrene Rigau'nun cezasını da 18 aydan 6 aya indirdi.

Katalonya'daki bağımsızlık yanlısı siyasi girişimlerin ilk adımlarını atan Mas, İspanya'nın diktatör Francisco Franco'nun 1975'te ölümünden sonraki demokrasi tarihinde mahkeme kararına itaatsizlikten ceza alan ilk özerk yönetim başkanı olmuştu.

Diğer yandan Katalonya'da 1 Ekim 2017'de yapılan yasa dışı bağımsızlık referandumu ve 27 Ekim 2017'de Katalonya parlamentosunda kabul edilen tek taraflı bağımsızlık deklarasyonu sonrasında eski Katalonya özerk yönetim hükümeti başkanı Carles Puigdemont ve 6 eski Katalan siyasetçi İspanya dışına kaçmıştı.

İspanya'da kalan ve henüz yargılanmalarına başlanmayan sanık Katalan siyasetçilerden 9'u tutuklu, 8'i de kefaletle serbest durumda bulunuyor. Ayrıca 3'ü Katalonya polisi, 1'i de eski siyasetçi 4 kişi hakkında da soruşturma yürütülüyor.

Cezaevindeki Katalan siyasetçilerden 4'ü ise açlık grevi yapıyor.

Kaynak: AA



Güncelleme Tarihi: 17 Aralık 2018, 17:02