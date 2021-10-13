Eski model araçlar başkente giremeyecek

Belçika Otomobil Sanayicileri Federasyonunun verilerine göre, Euro 4 normlarındaki dizel motorlu 604 bin aracın düşük emisyon bölgesi olan Brüksel'de kullanılması yıl başından itibaren yasak olacak.

11-16 yaş aralığındaki bu araçların 38 bini Brüksel'de, 350 binden fazlası Flaman bölgesinde, 215 binden fazlası ise Valon bölgesinde kayıtlı bulunuyor.

Brüksel'e şu anda daha yaşlı çok sayıda aracın girişine de izin verilmiyor. Bu tür araçların Brüksel bölgesine girmeleri halinde 350 avro para cezası kesiliyor.

11,4 milyon nüfuslu Belçika'da toplam 5,85 milyon kayıtlı araç bulunuyor.