Eski NATO Genel Sekreteri Rasmussen'den Macron'a eleştiri

Aynı zamanda eski Danimarka Başbakanı (2001-2009) olan Rasmussen, Fransız Le Point dergisine verdiği demeçte, "Bu bir başarı değildi." ifadesini kullandı.

Rasmussen'in yorumu, Macron'un Ukrayna'nın işgalinden sonra bile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le doğrudan telefon görüşmeleri yaparak açık bir hat oluşturması ve Rusya'nın 'aşağılamaması' konusunda uyarılarda bulunması üzerine özellikle doğu Avrupa'da yapılan eleştirilerin ardından geldi.

Fransız lider, savaşın başlarında Putin'le "telefon diplomasisi" yürütmüş, bu adımı başta Doğu Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok kesimden eleştiri almıştı.

Keza Macron, "Rusya'yı küçük düşürmemeliyiz ki çatışmaların sona erdiği gün diplomatik yollarla bir çıkış yolu inşa edebilelim. Fransa'nın rolünün arabulucu bir güç olduğuna inanıyorum." demişti.

"Macron krizin başında, Putin'in aşağılanmaması ve bir çıkış yolu sunulması gerektiği yönündeki, en hafif tabirle, benzersiz ve eleştirel açıklamasıyla bizi şaşırtmıştı." diyen Rasmussen, "Bu tür açıklamalar felaketti ve son derece zararlıydı." değerlendirmesinde bulundu.

Fransa Cumhurbaşkanlığı Rasmussen'in açıklamarına yönelik yorum yapmadı.

Bununla birlikte Rasmussen'in çıkışı Macron'un pozisyonunu yeniden gözden geçirdiği ve Moskova'ya karşı daha sert bir ton kullandığı bir döneme denk geliyor.

Öte yandan Fransız lider, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada dünya liderlerinin Rusya ile diyaloğu sürdürmeleri gerektiğine olan inancını yineledi ve savaş bölgesinde bulunan nükleer reaktörlerle ilgili güvenlik durumunu ele almak üzere önümüzdeki günlerde Putin'le tekrar görüşeceğini kaydetti.

Analistlere göre Macron'un Rusya'yı modern emperyalizmle suçladığı ve gelişmekte olan ülkeleri Moskova'ya karşı taraf olmaya çağırdığı konuşması ton değişikliğine işaret ediyor.

Macron, barış görüşmelerinin ancak Ukrayna'nın "egemenliğine saygı duyulması, topraklarının özgürleştirilmesi ve güvenliğinin korunması" halinde işe yarayabileceğini belirtti.

İlaveten Macron, konuşmasının devamında, "Rusya artık kendi iradesini askeri yollarla dayatamayacağını anlamalıdır." ifadesini kullandı.

Ancak Rasmussen, Macron'un BM'deki konuşmasından ikna olmadığına işaretle, "Uluslararası uyumu zayıflattı ve sanırım şimdi bundan pişmanlık duyuyor ve inisiyatifi yeniden kazanmaya çalışıyor." sözleriyle Fransa Cumhurbaşkanını eleştirdi.

Kaynak: Euronews