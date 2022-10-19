Eski NATO Genel Sekreteri Rasmussen hakkında soruşturma açıldı
Letonya polisi, eski NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen hakkında soruşturma başlattı.
Avrupa 19.10.2022, 15:26
Politico'nun Danimarka'daki Börsen gazetesine dayandırdığı habere göre, soruşturma, Rasmussen'in Letonya'daki PNB Banka'nın iflasındaki rolüyle ilgili yürütülüyor.
PNB'nin bağımsız yürütme kurulu başkanı Rasmussen'in dışındaki diğer eski yöneticiler de bankanın geçmişteki yönetimleri hakkında yürütülen soruşturmaya dahil edildi.
Bankanın varlıklarında yaklaşık 140 milyon avro "boşluk" oluştuğu bildirilirken, soruşturmanın devam etmesi nedeniyle detay verilmediği aktarıldı.
Rasmussen'in sözcüsü konuyla ilgili yorum yapmadı.
Rasmussen, NATO'ya liderlik etmeden önce 2001-2009 döneminde Danimarka başbakanı olarak görev yapmıştı.
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