Eski sağlık bakanının parti üyeliği askıya alındı

Muhafazakar Parti'den yapılan açıklamada eski bakanın çekimi Avustralya'da yapılan "I'm a Celebrity... Get Me Out of Here" (Ben Ünlüyüm... Beni Buradan Çıkarın...) adlı şova parlamento oturumlarının yapılacağı dönemde katılacağının öğrenilmesi üzerine Hancock'un meclis grup üyeliğinin askıya alındığı belirtildi.

"Matt Hancock'la yatığımız konuşmayı takiben durumu değerlendirdiğini belirten parti disiplininden sorumlu Simon Hart bu durumun parti üyeliğini askıya alınmasına sebep olacak ciddiyette olduğuna inandığını kaydetti.

Hancock'un televizyon şovuna katılacağı haberi seçim bölgesi West Suffolk'ta da tepkiyle karşılandı. Partinin yerel Muhafazakar Birliği Başkan Yardımcısı Andy Drummond bir haber ajansına verdiği demeçte tepkisini "Hancock'un kanguru penisi yediğini görmeyi dört gözle beklediği" sözleriyle ifade etti.

Covid-19 mağduru aileler de tepkili

Covid-19 Matemli Aileler için Adalet adlı sivil toplum kuruluşu da eski sağlık bakanının kararını eleştirdi. Kurum adına açıklama Lobby Akinnola "Matt Hancock bir "ünlü" değil, İngiltere dünyadaki en yüksek ölüm oranlarını yaşarken karantina kurallarını ihlal eden eski sağlık bakanı" dedi.

Covid-19 salgınında yakını kaybeden kurum sözcüsü "Eğer benimki gibi ailelere saygı duyuyorsa, televizyonda böcek yemek yerine Covid Soruşturması kapsamında özel elektronik postalarını kamuoyuyla paylaşmalı" diye konuştu.

Matt Hancock, sağlık bakanı olarak, İngiltere'de Covid-19 salgının en şiddetli yaşandığı dönemde mücadelenin merkezinde yer almış, televizyondan yayınlanan günlük basın toplantılarında halka sıkı kurallara uyum göstermesi için uyarıda bulunarak hükümetin eylemlerini savunmuştu.

Ancak sıkı kısıtlama kurallarının uygulandığı dönemde sosyal mesafe kurallarını ihlal ederek danışmanını öptüğüne dair fotoğrafların basına yansıması, Hancock'un Haziran 2021'de görevinden istifa etmesine neden olmuştu.

Bakanlık verilmedi

Başbakan Rishi Sunak, kendisini desteklemesine rağmen, Hancock'a kabinesinde bakanlık görevi vermemişti. Sunak'ın sözcüsü konuyla ilgili olarak, başbakanın İngiliz halkının hayat pahalılığı ile mücadele ettiği bir dönemde milletvekillerinin seçmenlerine hizmet etmek için sıkı çalışması gerektiğine inandığını ifade etti.

Sunak'ın sözcüsü, Hancock'a yeniden bakanlık görevi verilip verilmeyeceği sorusuna "Pek olası olduğunu düşünmüyorum" diye yanıtadı.

Hancock'a yakın kaynaklar, Muhafazakar milletvekilinin yeniden hükümette hizmet etme beklentisinin kalmaması üzerine, her gece 12 milyon İngiliz seyircisiyle buluşmak için ortaya çıkan bu mükemmel fırsatı değerlendirerek ormanda disleksi (bir çeşit öğrenme bozukluğu) için başlattığı kampanyaya dikkat çekeceğini" belirtti.

Yerel basına da Hancock'un televizyon şovuna katılarak siyasilerin insani yönünü göstermek istediği ve ormanda geçireceği süreyi disleksi kampanyasını tanıtmak için kullanacağı ifadeleri yansıdı.

Hancock'un anlaşma imzaladığı televizyon şovu, Türkiye'de yayınlanan Survivor programına benzer şekilde, ünlülerin ormanda hayat mücadelesi verdiği, böcek yiyerek, yılanlarla aynı mekanda kapalı kaldığı ve yarışmacıların halk oylarıyla elendiği bir yarışma programı.

Eski Başbakan Boris Johnson'ın kabinesinde Kültür Bakanı olan Nadine Dorries de 2012 yılında aynı yarışmaya katılmış, ve bu sebepten dolayı Muhafazakar parti meclis grubu üyeliği askıya alınmıştı.

Kaynak: Euronews