Eski UÇK komutanı Rüstem Mustafa Lahey'de sorgulandı

Kosova Kurtuluş Ordusu (UÇK) eski Komutanı Rüstem Mustafa'nın Hollanda’nın Lahey kentinde özel bir savcı tarafından yapılan sorgusu tamamlandı.

Savunma avukatı Arianit Koci’nin katılımıyla Özel Savcı Ofisi ve Kosova Özel Dairesi'nde savcıların sorularını yanıtlayan Rüstem Mustafa, Kosova'nın Sırbistan'dan ayrılmak için yaptığı bağımsızlık mücadelesinde 'savaş suçu işlemekle' itham ediliyordu. Rüstem Mustafa ile birlikte aynı görevde bulunan eski komutan Sami Luştaki ise çarşamba günü sorgulanacak.

Priştine'de yaşayan ve babası UCK komutanlarını eleştirdikten sonra evinin yakınında öldürülen bir gazeteci olan Beriana Mustafa, "Bu mahkeme Kosova'daki suikastlara ışık tutmanın son şansını sunuyor." Dedi.

Kosova Başbakanı Ramuş Haradinay sosyal medya hesabından yaptığı yorumda özgürlük mücadelelerini "temiz ve kutsal" olarak tanımlayarak, "Birlikte bu suçlamalardan alnımızın akıyla çıkacağız" mesajını paylaşmıştı. Başbakan Ramuş Haradinay 1998-99 yılları arasında yaşanan savaşta Kosova Kurtuluş Ordusu'nun lider komutanıydı.



Eski bir UÇK mensubu olan Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi de, Rüstem Mustafa ve Sami Luştaki'nin sorgulanmalarına ilişkin bu iki isme destek verdiğini açıkladı.

Kosova Kurtuluş Ordusu Sırp zulmüne karşı koymak için halk tarafından 1993'te kuruldu. 1997'den sonra Sırplara karşı savaşmaya başlayan orduya mensup 7 eski komutan, savaş suçu işlemekten dolayı Lahey'deki Savaş Suçları Makemesi'nde yargılandı.