Eski Ukrayna Devlet Başkanı Yanukoviç,

Eski Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç, Rus askeri birliklerini ülkeye çağırdığı gerekçesiyle, "devlete ihanet'' suçlamasıyla hakkında açılan davada suçlu bulundu.

Mayıs 2017'de, Kıyiv (Kiev) Obolonsky Bölge Mahkemesi, Ukrayna Ceza Kanunu'nun 437. Maddesinin 3. Bölümü (ülkeye karşı saldırganca savaş yürütülmesinde suç ortaklığı), 27. maddenin 5. bölümü, 110. maddesinin 3. bölümü (bölge sınırlarını ve Ukrayna devlet sınırını değiştirmeyi amaçlayan kasıtlı eylemlere yardımcı olmak) ve 111. maddenin 1. bölümünde (devlete ihanet) belirtilen suçları işlemek gibi suçlamalarla ilgili olarak Yanukoviç aleyhinde açılan davanın duruşmasına başlamıştı. Rus birliklerinin Ukrayna'ya sevk edilmesi talebini içeren bir mektubun Yanukoviç tarafından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e gönderilmesi davanın ana kanıtlarından biri olarak görülüyor.

Kaynak: Ajanslar