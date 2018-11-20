Eski Yunan Dışişleri Bakanı'ndan itiraf gibi açıklama

Yasa dışı vize işlemlerine bulaşan bazı Yunan diplomatları savcılığa gönderdiğini açıklayan Yunanistan'ın eski Dışişleri Bakanı Nikos Kocias, vizelerin kimsesiz çocuklara verildiğini vurguladı.

Eski Yunanistan Dışişleri Bakanı, bu konuda 93 vaka tespit ediliğini söyledi.

Kocias, "Savcıya, ceza kanunu ihlal eden 93 olayı sevk ettim. Kimsesiz çocuklara vize veren bazı diplomatlar hapiste. Kimsesiz çocuklara vize ne demek biliyor musunuz? Organ ticareti demek. Öldüğümde huzur içinde uyumamı sağlayacak tek şey ise bazı canları kurtarmış olmamdır" diye konuştu.

Kaynak: Ajanslar

Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2018, 16:08