Estonya Başbakanı Kallas istifa etti

Estonya Başbakanı Kaja Kallas, ülkede yeni bir koalisyon hükümeti kurmak üzere istifa etti.

Kallas, yarın Parlamentoyu olağanüstü toplayarak muhafazakar çizgideki Isamaa (Anavatan) ve muhalefetteki Sosyal Demokrat Parti ile oluşturdukları yeni koalisyon hükümeti için milletvekillerinden yetki isteyecek.

Twitter hesabından açıklama yapan Kallas, yeni bir hükümetin kurulabilmesi için mevcut hükümetin istifa etmesi gerektiğini dile getirdi.

Kallas iletisinde, "Yeni bir hükümet kuracağım. Anayasaya göre mevcut hükümetin istifasını az önce duyurdum. Parlamentonun cuma günü olağanüstü toplanmasını önerdim. Yeni koalisyon hükümeti için yetki isteyeceğim" ifadelerini kullandı.

Üç parti birlikte 101 sandalyeli Riigikogu'da (Estonya Meclisi) çoğunluğa sahip olacak.

Söz konusu koalisyon, Estonya'nın ilk kadın başbakanı olan Kallas'ın tek partili azınlık hükümetini yönetmekten kurtulacağı anlamına geliyor.

Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis, geçen hafta yaptığı açıklamada, ülkedeki ekonomik sıkıntılar ve Rusya'nın Ukrayna'daki savaşının sonuçları göz önüne alındığında yeni kabinenin dinlenecek zamanının olmadığını söylemişti.

Ülkesinin sonbahar ve kış döneminde karşılaşacağı çeşitli sıkıntılara atıfta bulunan Karis, "Estonya'nın yeni bakanları, halkımızı enflasyon ve enerji fiyatlarıyla ilgili olarak sonbahar ve kış aylarında bekleyen sıkıntılar konusunda yönlendirmek için hızla çalışmaya başlamalı" ifadelerini kullanmıştı.

AB istatistik kurumu Eurostat'a göre Estonya'nın yüzde 22'deki enflasyon oranı 19 üyeli Euro bölgesinin en yükseği olma özelliğine sahip.

Yüksek enerji fiyatları, 1,3 milyon nüfuslu Baltık ülkesinde enflasyonun başlıca nedenlerinden biri.

Ülkede genel seçimlerin gelecek yıl mart ayında yapılması planlanıyor.

Kaynak: Euronews