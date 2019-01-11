Estonya'da azınlık Rusların tepkisini çeken afiş

Estonya'da etnik ayrımcılığı savunan bir dizi afiş, ülkenin Rus azınlığı üyeleri arasında öfkeye yol açtı. Estonya'da Mart ayında yapılacak olan parlamento seçimleri öncesi sert bir etnik gerilime yol açtı.

6 Ocağı 7 Ocağa bağlayan gece başkent Tallin'in merkezindeki tramway durağının iki tarafına altı afiş birden asıldı.

Tramway'ın bir tarafında üç adet "Burada yalnızca Estonyalılar" yazarken karşısındaki duvara asılan üç afişte de "Burada sadece Ruslar" yazıyor.

Nüfusun dörtte birine kadar kendisini etnik Rus olarak kabul eden ve iki etnik grup arasındaki gerginliğin yüzeyin altında kalmaya devam ettiği bir ülkede hemen bir tepki vermeye neden olan kışkırtıcı sloganlardan kimin sorumlu olduğu belli değildi.

Her bir posterin altındaki ayrı bir mesajda, biri Rusça, biri Estonca konuşanlar için ve her iki dilde de - "sorularınız varsa arayın" olmak üzere iki farklı telefon numarası listelenmiştir.

Rus bir Facebook kullanıcısı "Belki bir zamanlar Amerika'yı bir zamanlar siyahlar ve beyazlar arasında yaptığı gibi toplumu bölmeliler" dedi. "Onlar Rusları ikinci sınıf vatandaş olarak görüyor, 1990'larda zaten toplumumuz bölünmüştü" yorumu yaparken başka bir Facebook kullanıcı Anna Yerofeyeva, “Herkes tiksinti hissediyor. Orada durup tramvayı beklemek zorunda kalırsam nerede dururum?”

Ester Vaitmaa isimli Facebook kullanıcısı ise “Bu tür etiketleme okullarda ve işte mevcut değil ve bu kampanya reklamı hiç iyi niyetli değildi.” yorumu yaptı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2019, 14:29