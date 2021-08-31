Estonya'da cumhurbaşkanlığına müze müdürü seçildi

Estonya parlamentosu bugün yapılan ikinci tur oylamada tek aday olarak yarışan Estonya Ulusal Müzesi Müdürü Alar Karis'i cumhurbaşkanı seçti.

101 sandalyeli mecliste 72 milletvekili Karis lehine oy verirken sekiz vekil boş oy attı, sekiz vekilse ya çekimser oy kullandı, ya da oylamaya katılmadı.

Seçimin ardından milletvekillerine hitaben kısa bir konuşma yapan Karis, kendisine oy veren vermeyen herkese teşekkür etti ve parlamento ile yakın bir çalışma içinde olma sözü verdi.

Göreve gelebilmek için 68 milletvekilinin oyuna ihtiyaç duyan Karis dün yapılan ilk turda 63 oyda kalmıştı.

Alar Karis kimdir?

2007-2012 yılları arasında ülkenin en önemli akademik kurumu Tartu Üniversitesi rektörü, 2013-2018 yılları arasında da Estonya kamu denetçisi olarak görev yapan Karis, iktidardaki Reform Partisi ve koalisyon ortağı Merkez Partisi tarafından destekleniyordu.

Karis bugün yapılan oylamada iki muhalefet partisi Sosyal Demokratlar ve muhafazakar Memleket partilerinden de destek almayı başardı.

Yeni cumhurbaşkanı makamı 11 Ekim'de ülkenin ilk kadın cumhurbaşkanı Kersti Kaljulaid'dan devralacak.

Ülkenin önde gelen siyaset uzmanları ülkenin ikinci büyük kenti Tartulu Alar Karis'in iç siyasette güçlü bir isim, ancak dış politikada çok deneyimsiz olduğuna dikkat çekiyor.

Tek adaylı seçime eleştiri

21 milletvekilinin desteğiyle cumhurbaşkanı adayı olmaya hak kazanan Karis'in seçimde tek aday olması birçok çevre tarafından demokratik bir uygulama olmadığı gerekçesiyle eleştirilmişti,

Kendi adaylarını çıkarmak isteyen ancak yeterli miletvekili desteğini bulamayan sağ kanattaki popülist EKRE Partisi de bu sistemi eleştirerek oylamada üyelerinden çekimser oy kullanmasını talep etti.

Estonya'da cumhurbaşkanının yetki ve sorumluluğu

1991 yılında Sovyetler Birliği'nden ayrılarak bağımsızlığını ilan eden ve Avrupa Birliği ile NATO üyesi olan 1,3 milyon nüfuslu Estonya'da cumhurbaşkanlığı makamının sorumluluk alanı genellikle uluslararası arenada temsil ve ulusal konularda fikir liderliğini kapsıyor, Silahlı kuvvetlerin başı olan cumhurbaşkanının resmi olarak yasaları onaylama ve yasa tekliflerini veto etme yetkisi bulunuyor.

Kaynak: Euronews