İtalya'da Etna yanardağı lav püskürtmeye başladı

İtalya'nın güneyindeki aktif yanardağlardan Etna'da şiddetli volkanik patlamalar meydana geldi.

AA muhabirinin bölgedeki kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Etna yanardağının güneydoğu kraterinde bugün öğleden sonra yerel saatle 16.30 civarında başlayan bir dizi şiddetli volkanik patlama yaşandı ve buna bağlı olarak lav akışı gözlendi.

İtalyan basınında da güçlü volkanik patlamalarla lav püskürten Etna'dan çıkan dumanın geniş bir alana yayıldığı ifade edildi. Bu nedenle Katanya kenti ve çevresinde yer yer kül yağmuru oluştuğu belirtildi.

Etna'daki patlamalar neticesinde oluşan yoğun duman ve kül bulutları, hava trafiğinin de aksamasına yol açtı. Katanya'nın Fontanarossa havaalanında acil durum ilan edilerek tüm uçuşlar durduruldu.

Dağın güneydoğu kraterindeki patlamalarda oluşan kül ve duman yoğunluğunun 1 kilometre yüksekliğe ulaştığı ve uçuş güvenliği açısından risk oluşturduğu kaydedildi.

Sicilya adasındaki Etna yanardağında en son volkanik faaliyet, ocakta kaydedilmişti.

AA