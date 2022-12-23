Etna Yanardağı yeniden faaliyete geçti
İtalya'nın güneyindeki aktif yanardağlardan Etna yeniden alevlenmeye başladı. 3 bin 326 metre yüksekliğindeki yanardağ, patlamayla birlikte kül ve lav püskürttü.
Avrupa 23.12.2022, 08:25
İtalya'nın Sicilya Adası'nda bulunan Etna Yanardağı yeniden faaliyete geçti.
İtalya'nın güneyindeki aktif yanardağlardan Etna'da volkanik faaliyetler meydana geldi.
Sicilya Adası'nda 3 bin 326 metre yüksekliğindeki yanardağ, patlamayla birlikte kül ve lav püskürttü.
Etna Yanardağı'nda geçen yıl 50'den fazla volkanik faaliyet gözlenmişti.
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