Etna Yanardağı'ndaki patlamada volkanik yıldırım oluştu

Patlamada gökyüzünde meydana gelen volkanik yıldırım dikkat çekti.

Ülkedeki Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü tarafından dün yapılan açıklamada, patlamanın güneydoğu kraterinde meydana geldiği, ortaya çıkan kül ve dumanın 8 kilometre yüksekliğe ulaştığı bildirildi.

Enstitüde görev yapan volkanolog Boris Behncke, volkanik yıldırımların şiddetli patlamalarda ya da denize yakın yanardağlarda meydana geldiğini ve nadiren görüldüğünü söyledi.

Behncke, 2015 ve 2021'de de volkanik yıldırım gözlemlendiğini sözlerine ekledi.

Sıradışı doğa olayının nasıl ortaya çıktığı henüz tam anlaşılamıyor.

Bilim insanları, kül bulutu içindeki yüklü parçacıkların sürtünmesi sonucu oluşan elektrik nedeniyle yıldırımın ortaya çıktığını düşünüyor.

Öte yandan 10 Şubat'taki patlamada can ya da mal kaybı yaşanmadı.

Kaynak: Independent Türkçe, AP, Reuters