Evini düşük fiyattan kiraya veren ev sahibine para cezası

Uzun süredir Münih'te ikamet eden ve Sendling semtinde birkaç dairesini kiralayan Thaddaus Spegel'in başı vergi dairesi ile derde girdi.

Bavyera eyaletinin başkenti olan Münih'te mevcut ortalama fiyat, metrekare başına 20,95 euro. Ancak Spegel 13,50 Euro isteyince Münih'teki vergi dairesi Finanzamt ona 41 bin 445 Euro vergi cezası kesti.

Alman yayın kuruluşu ZDF'ye konuşan Spegel, "Adil bir ev sahibi" olduğu için cezalandırıldığını belirterek, "Kesinlikle haksızlığa uğradığımı hissediyorum, bu kabul edilemez" dedi.

Spegel, “Onlara ne ki? Bu benim mülküm ve benim olduğu sürece istediğim fiyata kiralarım." dedi.

Alman bürokrasisinden yakınan ve Finanzamt'ın cezasını "anlaşılmaz" olarak nitelendiren Spegel'in başına gelenler Alman TikTok kullanıcıları arasında viral hale geldi.

Münih'te ev arayan bazı kişiler Spegel'in dairesinde kalmak için ona ulaşmaya çalıştılar.

Neden ceza kesildi?

Alman vergi kanunlarına göre ev sahipleri “ortsübliche Miete” denilen kurala uymak zorunda. Yani ortalama yerel kiranın en az yüzde 66'sı tahsil edilmek zorunda.

Almanya genelinde, özellikle Berlin, Münih ve Frankfurt gibi büyük şehirlerde kira fiyatlarını artıran faktörlerden biri de bu kural.

Çoğu şehirde 'ortsübliche Miete', karşılaştırmalı kira endeksine dayanıyor. Nasıl ki ev sahibi sadece belli bir endekse göre kira artışına gidebiliyorsa yine belli bir endekse göre de en düşük kirayı belirleyebiliyor.

Belli bir sınırın altına düşürülen kiraların o bölgedeki konut sektörünü olumsuz etkilemesi istenmiyor.

Kaynak: Euronews