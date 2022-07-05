Eyfel Kulesi paslandı

Fransa’da basına sızan gizli bir rapor, başkent Paris’in simgesi haline gelen Eyfel Kulesi’nin demir ve çeliklerinin tamamen paslanması nedeniyle kapsamlı bir tamirattan geçirilmesi gerektiğini ortaya koydu.

Sağ eğilimli Marianne dergisinde yayımlanan raporda, 2024 Olimpiyat Oyunları öncesi 60 milyon euro harcanarak boyanması planlanan kulenin “geçici makyaj çözüm” yerine acilen kapsamlı bir tamirattan geçirilmesinin gerekli olduğu vurgulandı.

Gustave Eiffel tarafından 19. yüzyılda inşa edilen 324 metre uzunluğundaki kule, her yıl 6 milyona yakın yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.

İsminin açıklanmasını istemeyen bir kule yöneticisi, Marianne dergisine yaptığı açıklamada, “Eğer Gustave Eiffel hayatta olup, kuleyi gezseydi kalp krizinden ölürdü” diyerek buranın acil tadilattan geçmesi gerektiği yolundaki görüşe destek verdi.

Kuleyi işleten şirket ise, dergide çıkan rapora ilişkin yanıt vermeyi şu ana kadar reddetti.

Covid-19 salgını yüzünden tadilat gecikti

2024 yılında Paris’te düzenlenecek Olimpiyat Oyunları’na hazırlık için kulenin boyanmasına başlandı. Kule, daha önce 19 kez boyanmıştı.

Tamirata başlamadan önce kuledeki demir ve çeliğin yüzde 30’unun tamamen kazınarak, macun çekilmesi ve ardından iki kat boyanması öngörülüyordu.

Marianne dergisine göre, Covid-19 yüzünden yaşanan gecikme sebebiyle kulenin boya öncesi ancak yüzde 5’i kazınabilecek.

Kuleyi işleten şirket (SETE), önemli bir gelir kaynağından olmamak için tamirat sırasında Eyfel Kulesi'nin ziyarete tamamen kapatılmasına sıcak bakmıyor.

Kaynak: Euronews