Facia son anda önlendi

Belçika'nın başkenti Brüksel'de metro beklediği esnada raylara itilen bir kişi vatmanın son anda metroyu durdurmasıyla ölümden döndü.

Cuma akşamı yerel saatle 19:45'te Brouckère metrosunda yaşanan olay sonrası bir şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Brüksel Toplu Taşıma Kurumu (Stib) sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, zanlının kasten öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla başlatılan soruşturma gereği tutuklu yargılandığı belirtildi. Savcılık tarafından zanlının ruhsal sağlığını değerlendirmek için bilirkişi atandı.

Yerel basın zanlının raylara ittiği kurbanını tanımadığını bildirdi.

Brouckère metro istasyonunda bekleyen bir kadının genç bir erkek tarafından raylara itildiği ve zanlının olay yerinden koşarak uzaklaştığı kameralara yansıdı. Belçika medyası olay anına ilişkin kamera kayıtlarını yayınladı.

Zanlının metronun istasyona girdiği an raylara ittiği kadının hayatı vatmanın ani refleksiyle metroyu durdurmasıyla kurtuldu.

Ulaştırma Bakanı Elke Van den Brandt vatmana hayati hamlesi için teşekkür etti.

Stib sözcüsü vatman ve raylara itilen kurbanın olay sonrası yaşadıkları şok nedeniyle hastaneye kaldırıldığını ve sağlık durumlarının iyi olduğunu bildirdi.

Kaynak: Euronews