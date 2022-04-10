Federal Aşı Komisyonu Başkanını kaçıran kişi vuruldu

İsviçre’nin Zürih kentinde, polisin vurarak öldürdüğü kişi tarafından kaçırılan kişinin bu ülkenin Federal Aşı Komisyonu Başkanı olduğu ortaya çıktı.

Basında çıkan haberlere göre, polis tarafından öldürülen 38 yaşındaki Alman vatandaşının ve Federal Aşı Komisyonu Başkanı olduğu belirtilen kişinin kimliği açıklanmadı.

Öldürülen kişinin “komplo teorisyenleriyle” yakın temas içinde olduğu bildirildi.

Bu kişinin neden adam kaçırma eyleminde bulunduğu bilinmezliğini koruyor. Bu arada Alman vatandaşına yardımcı olduğu gerekçesiyle bir kişi tutuklandı.

Gazeteler, polis tarafından dur ihtarına uymayan Alman’ın, 28 yaşında sevgilisi olduğu tahmin edilen bir kadını tabancayla öldürmesinin ardından güvenlik güçlerinin bu kişiye ateş ederek öldürdüğünü aktardı.

Kaynak: Euronews