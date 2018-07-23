Filistin destekçisi İngiliz Partisi liderini susturdular

Dünya Bülteni Haber Merkezi

İngitere İşçi Partisi lideri Filistin yanlısı tavrını anti-semitizm suçlamaları sonrası geri çekti.

Jeremy Corbyn, Eylül 2015'te İşçi Partisi'nin lideri olduğundan bu yana anti-Semitizm suçlamaları yüzünden epey başı ağrıdı. Corbyn Gazze'de gösteri yapan Filistinlilerin İsrail tarafından öldürülmesini sert dille eleştirmişti.

Britanya'nın en büyük Yahudi cemaati kuruluşları İşçi Partisi'nin anti-Semitik söylemlerini protesto etmek için parlamento dışında gösteri düzenledi. London Evening Standard gazetesine Nisan ayında bir makale yazan Corbyn verdiği rahatsızlıktan dolayı Yahudi topluluğundan özür diledi.

Ürdün’deki Suriyeli mültecileri barındıran en büyük kamp olan Zaatari’yi 25 Haziran'da ziyaret eden Corbyn, ABD Başkanı Trump’ın büyükelçiliği taşıma ve Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma kararını eleştirerek ‘büyük hata’ olarak nitelendirmişti.

Bir Filistin devletinin İşçi Partisi hükümeti yönetiminde çok kısa sürede tanınacağını belirten Corbyn, “Filistinlilerin kendi devletlerinde, kendi haklarının tanınması gerek. İşçi Partisi olarak biz, Filistin devletini Birleşmiş Milletler’in bir üyesi olarak tanıyacağız” demişti.

AKTİVİST CORBYN

1980'lerde Güney Afrika'daki apartheid rejimine karşı kampanyanın önde gelen isimlerinden biri oldu ve 1984'te bir eylem sırasında gözaltına alındı.

Uluslararası Af Örgütü'nün üyesi olan milletvekili, Şili'nin eski diktatörü Augusto Pinochet'nin yargılanması için yürütülen kampanya için uğraştı. Filistin Dayanışma Kampanyası'nın üyesi olan Corbyn, Filistin konusunda birçok etkinlik içinde bulundu, mecliste Filistin konusunda en aktif vekillerden biri oldu. Televizyonda yayınlanan bir röportajında Hamas ve Hizbullah'tan dostları olarak bahsetmesi kamuoyunda uzun bir süre tartışma yaratmıştı.

İran'a yaptırımların kalkmasını savunan Corbyn İsrail'in nükleer silahlarının feshi için bir politik sürecin başlatılmasını savunmuştu.

Güncelleme Tarihi: 23 Temmuz 2018, 09:39