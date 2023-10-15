Filistinli yazarın ödülünü İsrailli yazara verdiler

Frankfurt Kitap Fuarı’nda Filistinli yazar Adania Shibli, Filistin'deki savaş nedeniyle ödül listesinden çıkarıldı. İsrail ile dayanışma organizasyonuna dönüştürülen fuara Türk yayıncılarla birlikte Müslüman ülkelerden tepki yağdı.



İsrail, Gazze’deki soykırım faaliyetlerini sürdürürken Batılı ülkelerden de destek görüyor. İşgalcilerin soykırımına destek veren ülkelerin başında gelen Almanya’da yeni bir skandala imza atıldı.

ÖDÜL VERİLECEK FİLİSTİNLİ YAZARI LİSTEDEN ÇIKARDILAR

Frankfurt Kitap Fuarı’nda Filistinli yazar Adania Shibli, ödül listesinden çıkarıldı. Fuar yönetimi, Filistinli yayıncıların fuara katılımını da engelledi.

Ödül verilecek isimlerden biri olan Shibli’nin listeden çıkarılması ve Filistinli yayıncıların fuara katılımının engellenmesi tepkilere neden oldu.

ONUN YERİNDE İSRAİLLİ YAZARA ÖDÜL VERİLECEK

Daha da ileri giden Alman fuar yönetimi, etkinliği İsrail ile dayanışma organizasyonuna çevireceğini ilan etti. Fuar yönetimi Filistinli yazarın yerine İsrailli bir yazara ödül verileceğini duyurdu.

TÜRK YAYINCILARDAN PROTESTO!

Fuar katılımcılarından olan Türk yayıncılar skandala tepki göstererek protesto kararı aldı. Türk yayıncıların yanı sıra Katar, Cezayir, Birleşik Arap Emirlikleri başta olmak üzere diğer Arap devletleri de fuardan çekildiklerini duyurdu.

“İSRAİL’İN KATLİAMLARINI AÇIKÇA DESTEKLEMEK KABUL EDİLEMEZ”

Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği ve Basın Yayın Birliği Derneği üyesi yayıncılar, skandal karara tepki göstererek şu açıklamayı yaptı:

“Frankfurt Kitap Fuarı Yönetimi'nin Gazze'deki insanlık dramı ortadayken Filistinli yayıncılara karşı tavır koyarken, İsrail'in yaptığı katliamları açıkça destekleyen uygulamaları ve açıklamaları kesinlikle kabul edilebilir değildir.

Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği ve Basın Yayın Birliği Derneği Üyesi yayıncılar olarak her zaman mağdur milletlerin yanında durduğumuz gibi bugün de Filistin halkının ve Filistinli yayıncı meslektaşlarımızın yanında durduğumuzu, haklı davalarını sonuna kadar desteklediğimizi ilan ederiz.

Ayrıca üyelerimizin Frankfurt Kitap Fuarının bu tavırlarını ve uygulamalarını protesto ederek kitap fuarına katılmayacaklarını bildiririz.”

KÜLTÜR BAKANLIĞI’NA ÇAĞRI!

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ise bu skandal karşısında resmi olarak katılmayacağı ancak stant bulunduracağı öğrenildi. Bakanlığa seslenen yayıncılar, Türkiye’nin tamamen fuardan çekilmesine yönelik çağrıda bulundu.